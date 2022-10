पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने की थी साजिश, ग्रेनेड के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार

Pakistani ISI-LeT Terrorist: हैदराबाद पुलिस ने रविवार को तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार है। इन तीनों के पास से ग्रेनेड के साथ-साथ बाइक और नकदी भी जब्त किया गया है। तीनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने में लगे थे।

Three terrorist arrested with grenades was touch with Pakistani ISI-LeT handlers