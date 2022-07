Uttarakhand News: हरिद्वार के बीच बाजार में पढ़ी जा रही थी सामूहिक नमाज, 8 लोग हुए गिरफ्तार

हरिद्वार में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने के मामले में आठ लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने इन आठों पर शांतिभंग के आरोप में चालान किया है। SDM अदालत में पेश किए जाने के बाद सभी को छोड़ दिया गया और उन्हें हिदायत दी गई है कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए।

उत्तराखंड के हरिद्वार में बीच बाजार सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। हरिद्वार के चिन्मय डिग्री कालेज के पास लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा कर रहे 8 लोगों को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि बाजार में आए लघु व्यापारी सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

