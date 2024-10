Savarkar Controversy: ‘सावरकर ब्राह्मण थे लेकिन गोमांस खाते थे’, मंत्री के बयान पर मचा घमासान

‘सावरकर खुलेआम मांस खाते थे’

पत्रकार धीरेंद्र के. झा की ओर से नाथूराम गोडसे पर लिखी किताब ‘Gandhi’s Assassin: The Making of Nathuram Godse and His Idea of India’ के विमोचन कार्यक्रम में गुंडू राव ने यह विवादित बयान दिया। दिनेश गुंडुराव ने कहा कि सावरकर की सोच एक ओर कट्टरवादी थी, वे पारंपरिक थे, तो दूसरी ओर उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ब्राह्मण होने के नाते वे खुलेआम मांस खाते थे और इसका प्रचार भी करते थे। वहीं दूसरी ओर जिन्ना कभी भी कट्टर इस्लामवादी नहीं थे और कुछ लोगों का दावा था कि वह सूअर का मांस भी खाते थे।बाद में वह मुसलमानों के लिए एक आइकन बन गए। जिन्ना कभी कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर थे।