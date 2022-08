इस देश में पिता बेटी के सिर पर थूक कर देता है विदाई, मेहमानों का हथेली पर थूक कर किया जाता है स्वागत

लड़की की विदाई के समय पिता अपनी बेटी के शरीर पर थूक कर उसे आशीर्वाद देते हैं। स्थानीय लोग इसे प्यार जताने का एक तरीका बताते हैं। बेटी भी पिता द्वारा थूकने पर इसे आशीर्वाद समझती है। अगर पिता ऐसा नहीं करता है तो मानो उसने अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया है।

दुनियाभर में कई रहस्यमयी जनजाति मिलती हैं जो अपनी परंपराओं, रहन-सहन और खान-पान के लिए जानी जाती हैं। सिर्फ भारत की ही बात कर लें तो हर एक एरिया में रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग परंपरा है। रीति-रिवाज हर एक धर्म, जाती और एरिया के हिसाब से बदलता जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक अनोखी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे।

Father givesa blessing by spitting on the bride’s head and breast at the wedding