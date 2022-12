शीतकालीन सत्र का पहला दिन, PM मोदी ने कहा- G20 की मेजबानी के बीच यह सत्र महत्वपूर्ण, सभी दल करें सहयोग

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 07, 2022 10:54:00 am

Winter Session PM Modi Speech: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के पहले दिन संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से संसद को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने की अपील की। पीएम मोदी ने जी-20 की मेजबानी का जिक्र भी किया।

Winter Session Starts PM Modi says amid G20 presidency this session is important