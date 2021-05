ICAI CA Exam 2021 Dates: एग्जाम्स का नया शेड्यूल जारी, अब 5 जुलाई से होंगी सीए फाइनल, इंटर और पीक्यूसी परीक्षाएं

ICAI CA Exam 2021 dates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CA MAY परीक्षा 2021 के लिए संशोधित परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। अब CA की परीक्षा 5 जुलाई 2021 से शुरू होगी। इस बार आईसीएआई ने सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और पीक्यूसी परीक्षाओं की परीक्षा तिथि एक साथ जारी की है। इन परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। सीए एग्जाम्स का विस्तृत शेड्यूल बाद में जारी होगा। यानि अभी एग्जाम का डेटशीट नहीं जारी किया गया है।

आईसीएआई ने छात्रों को दी इस बात की सलाह

आईसीएआई ने ट्विटर पर जारी सूचना में बताया है कि आईसीएआई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाइनल, इंटरमीडिएट और मई 2021 के लिए पीक्यूसी परीक्षाएं अब सोमवार 5 जुलाई 2021 से शुरू होंगी। उक्त परीक्षाओं के लिए डिटेल अनुसूची जल्द ही जारी की जाएगी। आईसीएआई ( ICAI ) की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट फाइनल और पोस्ट-क्वालिफिकेशन कोर्स यानि पीक्यूसी जैसे बीमा और जोखिम प्रबंधन (आईआरएम), तकनीकी परीक्षा और अंतरराष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा ( आईएनटीटी-एटी) ) 20 मई की 21 परीक्षाएं अब दुनिया भर में सोमवार 5 जुलाई 2021 से शुरू होंगी। इसके अलावा आईसीएआई ओसी/आईटी प्रशिक्षण समापन तिथि 30 जून तक बढ़ाई दी गई है। ताजा अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर चेक करते रहें।

40 दिन पहले दी एग्जाम की सूचना

इससे पहले आईसीएआई ने 27 अप्रैल 2021 को जारी अपने एक अन्य नोटिस में सीए परीक्षाओं ( CA Exams ) के आयोजन को पूर्व घोषित कार्यक्रम 21 और 22 मई से न करने की घोषण की थी। साथ ही कहा था कि नए सिरे से निर्धारित की गई परीक्षा तिथि की सूचना उम्मीदवारों को कम से कम 25 दिन पहले दी जाएगी। इसी के अनुसार संस्थान ने आज सीए इंटर, फाइनल और पीक्यूसी कोर्सेस की परीक्षाओं के आयोजन की नई तिथि से 40 दिन पहले सूचना जारी की है।

