ILBS Recruitment 2021: जूनियर एग्जीक्यूटिव और नर्स सहित प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट 20 जुलाई

ILBS Recruitment 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ( Institute of Liver and Biliary Sciences ) जूनियर एग्जीक्यूटिव, नर्स सीनियर रेजिडेंट, प्रोफसेर सहित अन्य 90 पदों पर भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आइ्रएलबीएस आधिकारिक वेबसाइट https://www.ilbs.in या [email protected] पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आईएलबीएस भर्ती 2021 से संबंधित योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें और अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी और शुरू में चार साल की अवधि के लिए होंगी और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाई जा सकती हैं।

ILBS Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021

कुल पदों की संख्या : 90

आयु सीमा : अलग-अलग पदों के मुताबिक उम्मीदवार की आयु 30 साल से 66 साल के बीच होनी चाहिए।

शैक्षिक योग्यता : पद के मुताबिक बीएससी नर्सिंग से लेकर एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी, एमएचए, डीएनबी, पीजी व अन्य।

आईएलबीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें।

कैसे करें अप्लाई

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ( Institute of Liver and Biliary Sciences ) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ilbs.in पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है। यदि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड/संलग्न करने में किसी भी कठिनाई होने पर ईमेल के माध्यम से [email protected] पर आवेदन की पंजीकरण संख्या और आवेदन करने वाले पद का उल्लेख करते हुए भेज सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, उम्मीदवार [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं या 011-46300000, Ext 23233, 23234 पर संपर्क कर सकते हैं।

लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान (ILBS) दिल्ली के GNCT के तहत एक स्वायत्त सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान है। यह भारत सरकार द्वारा एक डीम्ड-टू-बी-विश्वविद्यालय का मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसका विजन लीवर, पैंक्रियाटोबिलरी, रीनल, ऑन्कोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में रोगी देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान का बीकन बनकर वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाना है।

