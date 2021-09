Realme 8s 5G, Realme 8i और Realme Pad भारत में हुए लॉन्च, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी रियलमी (Realme) ने आज 9 सितम्बर को अपने नए स्मार्टफोन्स Realme 8s 5G और Realme 8i और नया और पहला टैबलेट Realme Pad भारत में लॉन्च कर दिए हैं। दोपहर 12:30 बजे एक लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट के ज़रिए यह लॉन्च किया गया। इस बारे में Realme ने ट्वीट करके भी जानकारी दी। यह लॉन्च इवेंट यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया।

फीचर्स

आइए एक नज़र डालते है Realme 8s 5G, Realme 8i और Realme Pad के मुख्य फीचर्स पर।

Realme 8s 5G

इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की FHD+ स्क्रीन है।

इस स्मार्टफोन में GSM/HSPA/LTE/5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी है।

इस स्मार्टफोन का वज़न 191 ग्राम है।

इस स्मार्टफोन में दुनिया का पहला MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है।

यह स्मार्टफोन डुअल 5G सिम सपोर्ट करता है।

इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की नाॅन-रिमूवेबल बैट्री और 33W की डार्ट चार्जिंग उपलब्ध है।

इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है।

इस स्मार्टफोन में DRE टेक्नोलॉजी से 6 जीबी की रैम को बढ़ाकर 11 जीबी और 8 जीबी रैम को बढ़ाकर 13 जीबी किया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन में 128 जीबी इंटरनल मैमोरी है।इस स्मार्टफोन में 3 कार्ड स्लाॅट से इसकी एक्सटर्नल मैमोरी बढ़कर 1 टीबी तक हो सकती है।

यह स्मार्टफोन इन्फिनाइट स्टार डिज़ाइन के साथ यूनिवर्स ब्लू और यूनिवर्स पर्पल दो रंगों में उपलब्ध होता।

इस स्मार्टफोन में क्वाॅड रियर कैमरा है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी नाइटस्केप कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।

Realme 8i

इस स्मार्टफोन में 6.6 इंच की स्क्रीन है।

इस स्मार्टफोन में GSM/HSPA/LTE नेटवर्क टेक्नोलॉजी है।

इस स्मार्टफ़ोन का वज़न 194 ग्राम है।

इस स्मार्टफोन में भारत का पहला Mediatek Helio G96 प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है।

इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की नाॅन-रिमूवेबल बैट्री और 18W की फास्ट चार्जिंग उपलब्ध है।

इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है।

इस स्मार्टफोन में DRE टेक्नोलॉजी से 6 जीबी की रैम को बढ़ाकर 11 जीबी किया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।

इस स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम+64 जीबी मैमोरी और 6 जीबी रैम+ 128 जीबी मेमोरी के दो मॉडल उपलब्ध हैं।

यह स्मार्टफोन ब्लैक और स्पेस पर्पल दो रंगों में उपलब्ध होगा।

Realme Pad

इस टैबलेट में 10.4 इंच की स्क्रीन है।

इस टैबलेट का वज़न 440 ग्राम है।

इस टैबलेट में 7100 mAh की नाॅन-रिमूवेबल बैट्री और 18W की फास्ट चार्जिंग उपलब्ध है।

इस टैबलेट में एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है।

इस टैबलेट में डाॅल्बी एकमात्र क्वाॅड स्पीकर्स हैं।

इस टैबलेट में MediaTek Helio G80 प्रोसेसर है।

कीमत और सेल

Realme 8s 5G के 6 जीबी रैम+128 जीबी मैमोरी मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है पर यह 12,599 रुपये में उपलब्ध होगा। 8 जीबी रैम+128 जीबी मैमोरी मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है पर यह 13,999 रुपये में उपलब्ध होगा। इसकी पहली सेल 13 सितम्बर 2021 को दोपहर 12 बजे realme.com और फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।

Introducing #realme8s5G with:

👉World's 1st MediaTek Dimensity 810 5G Processor

👉Up to 13GB Dynamic RAM

👉33W Dart Charge

Available in:

👉6GB+128GB, ₹12,599*

👉8GB+128GB, ₹13,999*

Sale at 12 PM, 13th Sep on https://t.co/HrgDJTZcxv & @Flipkart with bank offers.

*T&C Apply pic.twitter.com/7CyHniXNWj< Realme ash; realme (@realmeIndia) September 9, 2021

Realme 8i के 4 जीबी रैम+64 जीबी मैमोरी मॉडल की कीमत 13,999 रुपये और 6 जीबी रैम+128 जीबी मैमोरी मॉडल की कीमत 15,999 रुपये है। इसकी पहली सेल 14 सितम्बर 2021 को दोपहर 12 बजे realme.com और फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।

Introducing #realme8i with:

👉Helio G96 Processor

👉120Hz Ultra Smooth Display

👉Up to 11GB Dynamic RAM

& more!



Available in:

👉4GB+64GB, ₹13,999

👉6GB+128GB, ₹15,999

1st sale at 12 PM, 14th Sep on https://t.co/HrgDJTZcxv & @Flipkart with additional bank offers. pic.twitter.com/mLhLTpRnqc — realme (@realmeIndia) September 9, 2021

Realme Pad के 3 जीबी रैम+32 जीबी मैमोरी वाई-फाई मॉडल की कीमत 13,999 रुपये, 3 जीबी रैम+32 जीबी मैमोरी 4जी LTE+वाई-फाई मॉडल की कीमत 15,999 रुपये और 4 जीबी रैम+64 जीबी मैमोरी मॉडल 4जी LTE+वाई-फाई मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है। इसकी पहली सेल 16 सितम्बर 2021 को दोपहर 12 बजे realme.com और फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।

Meet the #realmePad with:

✅ 6.9mm Ultra Slim & Light Design

✅ 26.31cm WUXGA+ Immersive Display

✅ 7100mAh Mega Battery

& much more

Priced at:

👉 3GB+32GB Wi-Fi (coming soon), ₹13,999

👉 3GB+32GB, ₹15,999

👉 4GB+64GB, ₹17,999



1st sale at 12 PM, 16th September. pic.twitter.com/F0qaAiJ6ca — realme TechLife (@realmeTechLife) September 9, 2021

