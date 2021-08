Realme Flagship Killer 2021: रियलमी ने भारत में लॉन्च किए GT सीरीज़ के दो नए स्मार्टफोन्स, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी रियलमी (Realme) ने बुधवार 18 अगस्त 2021 को एक लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट के ज़रिए दो नए स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च किए। रियलमी के फ्लैगशिप किलर 2021 (Flagship Killer 2021) के GT सीरीज़ के ये स्मार्टफोन्स Realme GT 5G और Realme GT Master Edition हैं। इन दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए लोगों में भी उत्साह है।

आइए एक नज़र डालते है रियलमी (Realme) के इन दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ खास फीचर्स पर।

Realme me GT 5G

Realme GT Master Edition

कीमत और सेल

Realme GT 5G के 8 जीबी रैम+128 जीबी मेमोरी मॉडल की कीमत 37,999 रुपये है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के साथ इसे 26,599 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह डैशिंग सिल्वर और डैशिंग ब्लू कलर में उपलब्ध होगा। इसके 12 जीबी रैम+256 जीबी मेमोरी मॉडल की कीमत 41,999 रुपये है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के साथ इसे 29,399 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह रेसिंग येलो कलर में उपलब्ध होगा।

वहीं Realme Master Edition के 6 जीबी रैम+128 जीबी मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 25,999 रुपये और फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के साथ 18,199 रुपये है। 8 जीबी रैम+128 जीबी मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 27,999 रुपये और फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के साथ 19,599 रुपये है। 8 जीबी रैम+256 जीबी मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 29,999 रुपये और फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के साथ 20,999 रुपये है।

इन दोनों स्मार्टफोन्स की पहली ऑनलाइन सेल 26 अगस्त 2021 को दोपहर 12 बजे से रियलमी की वेबसाइट पर और फ्लिपकार्ट पर होगी। साथ ही इसी दिन से इसे रियलमी के स्टोर्स से भी खरीदा जा सकेगा। रियलमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी।

