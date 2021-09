Realme C25Y: 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ भारत में लॉन्च हुआ रियलमी का नया स्मार्टफोन, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी रियलमी (Realme) ने गुरुवार को अपना नया स्मार्टफोन Realme C25Y भारत में लॉन्च किया है। इस बारे में Realme ने ट्वीट करके भी जानकारी दी।

Introducing the powerful #realmeC25Y with:



✅5000mAh Mega Battery

✅50MP AI Triple Camera

✅Unisoc T610 Powerful Processor

& much more!



Starting from ₹10,999.



First Sale at 12 PM, 27th September.



Pre-booking starts at 12 PM on 20th September.https://t.co/dADbWnJfGh pic.twitter.com/ynP9tWC9tF