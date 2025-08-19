Patrika LogoSwitch to English

समाचार

एक मिनट में 119 सर्वाधिक किक्स का कारनामा दर्ज

ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना

जयपुर

Jagmohan Sharma

Aug 19, 2025

ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना

जयपुर. 10 वर्षीय प्रतिभाशाली छात्र विहान जैन ने अपनी मेहनत और लगन से नया इतिहास रच दिया। विहान ने एक मिनट में सर्वाधिक 119 किक्स लगाकर अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। यह उपलब्धि एडजुडिकेटर संजय भोला “धीऱ” की मौजूदगी में प्रमाणित की गई।
विहान जैन पिछले चार वर्षों से शिवा क्लब में ताइक्वांडो का अभ्यास कर रहे हैं। वे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं और अब तक तीन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। हाल ही में, अप्रैल माह में, उन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए फेडरेशन कप में भी हिस्सा लिया। केवल 10 वर्ष की आयु में विहान रोजाना चार घंटे अभ्यास करते हैं। उनका सपना है कि एक दिन वे भारत की तरफ से ओलंपिक्स में ताइक्वांडो खेल में भाग लें और देश का नाम रोशन करें।
अकादमी के संस्थापक और स्वामी प्रदीप सिंह राघव विहान के मार्गदर्शक हैं। प्रदीप सिंह राघव स्वयं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक विजेता ताइक्वांडो (2013) और साउथ एशियन स्वर्ण पदक विजेता मुए थाई (2013) खिलाड़ी रह चुके हैं। वे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 4th डैन धारक हैं और भारत ताइक्वांडो से नेशनल कोच लेवल-3 लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं। प्रदीप सिंह राघव ने वर्ष 2018 से अब तक 30,000 से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है, जिसमें से 30 से अधिक सरकारी स्कूलों में निःशुल्क मार्शल आर्ट्स कक्षाएँ भी आयोजित की गई हैं। विहान की मेहनत और लगन देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि वह भविष्य में भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगा। उसका लक्ष्य ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना है और हम उसे इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे।

Updated on:

19 Aug 2025 12:38 am

Published on:

19 Aug 2025 12:30 am

Hindi News / News Bulletin / एक मिनट में 119 सर्वाधिक किक्स का कारनामा दर्ज

