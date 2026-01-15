15 जनवरी 2026,

गुरुवार

CBSE Letter Writing Competition 2026: सीबीएसई लेटर राइटिंग कंपटीशन में मिलेंगे नकद इनाम और स्विट्जरलैंड जाने का मौका, ऐसे करें आवेदन

CBSE Letter Writing Competition 2026: सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन का ऐलान किया है। विनर्स को नकद इनाम और स्विट्जरलैंड ट्रिप का मौका मिलेगा।

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 15, 2026

CBSE Letter Writing Competition 2026

CBSE Competition 2026 (Image Source: Freepik)

CBSE Letter Writing Competition 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के स्टूडेंट्स के पास अपना टैलेंट दिखाने का शानदार मौका है। CBSE ने डाक विभाग के साथ मिलकर 'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 2026 इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में नेशनल लेवल पर फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को 50 हजार रुपये का नकद इनाम मिलेगा इसके साथ ही इंटरनेशनल मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका भी दिया जाएगा।

CBSE Letter Writing Competition Theme 2026: क्या है कंपटीशन का विषय?

इस साल की कंपटीशन का विषय बहुत दिलचस्प रखा गया है। स्टूडेंट्स को अपने किसी दोस्त को पत्र लिखकर यह बताना है कि, 'आज की डिजिटल दुनिया में लोगों का आपसी जुड़ाव और बातचीत क्यों जरूरी है।' इस प्रतियोगिता का मकसद स्टूडेंट्स की सोच और उनकी लिखने की कला को निखारना है। यह इस इंटरनेशनल कंपटीशन का 55वां एडिशन है।

CBSE Letter Writing Competition Winner Prize: विनर को मिलेगा स्विट्जरलैंड जाने का मौका

नियमों के मुताबिक, नेशनल लेवल पर टॉप करने वाली एंट्री को इंटरनेशनल लेवल के लिए भेजा जाएगा। ग्लोबल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने वाले स्टूडेंट को स्विट्जरलैंड के बर्न स्थित UPU हेडक्वार्टर के दौरे पर जाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल के साथ सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे।

CBSE Letter Writing Competition Prize Money: नेशनल और सर्किल लेवल पर मिलेंगे नकद इनाम

भारत सरकार का डाक विभाग नेशनल और सर्किल लेवल पर भी प्राइज देगा। नेशनल लेवल पर फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपये, सेकंड प्राइज 25,000 रुपये और थर्ड प्राइज 10,000 रुपये रखा गया है। वहीं सर्किल लेवल पर फर्स्ट आने वाले को 25,000 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 10,000 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले स्टूडेंट को 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

CBSE Letter Writing Competition 2026 Registration: ऐसे ले सकते हैं कंपटीशन में भाग

CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि, वे स्टूडेंट्स को इस कंपटीशन के बारे में जानकारी दें और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी तय करें। स्टूडेंट्स को सीधे कहीं लेटर नहीं भेजना है। उन्हें अपने स्कूल के माध्यम से अप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स यह पत्र अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में लिख सकते हैं। स्कूल अपने लेवल पर कंपटीशन कराकर बेस्ट लेटर को अपने क्षेत्र के डाक विभाग (Postal Circle) के नोडल ऑफिसर को भेजेंगे, जिसकी लिस्ट इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर मौजूद है।

