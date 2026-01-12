Jio 450 Plan vs Airtel 449 Plan: एक ही दाम, लेकिन जियो दे रहा पूरे 8 दिन ज्यादा वैलिडिटी, रिचार्ज करने से पहले देख लें ये गणित

Jio 450 Plan Details (Image: Gemini)
Jio 450 Plan Details: आजकल मोबाइल रिचार्ज करवाते समय हम सबकी एक ही शिकायत रहती है। ये प्लान 28 दिन में ही क्यों खत्म हो जाता है, पूरे महीने क्यों नहीं चलता? अगर आप भी इसी बात से परेशान हैं, तो रिलायंस जियो का नया प्लान आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है।
मुकेश अंबानी की कंपनी ने बाजार में 450 रुपये का एक ऐसा प्लान उतारा है, जिसने एयरटेल के 449 रुपये वाले प्लान को कड़ी टक्कर दे दी है। कीमत में सिर्फ 1 रुपये का अंतर है, लेकिन फायदों में जमीन-आसमान का फर्क है। चलिए समझते हैं कि आपके पैसे की असली वैल्यू कहां मिल रही है।
सबसे पहले बात जियो के नए खिलाड़ी की। Jio ने 450 रुपये के प्लान में जो सबसे बड़ा दांव खेला है, वो वैलिडिटी का है। जहां आम तौर पर कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी देती हैं, वहीं जियो इस प्लान में पूरे 36 दिन की वैलिडिटी दे रहा है।
इसका सीधा गणित यह है कि आपको बार-बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा और आपको एयरटेल के मुकाबले 8 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं।
डेटा: हर रोज 2GB डेटा (कुल 72GB)।
कॉलिंग: किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड बातें।
सबसे बड़ा तोहफा: इस प्लान के साथ आपको 35,100 रुपये की कीमत वाला Google का सबसे पावरफुल AI टूल Gemini Pro फ्री मिल रहा है। (शर्त यह है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए)।
एंटरटेनमेंट: 3 महीने के लिए Jio Hotstar का एक्सेस और 50GB क्लाउड स्टोरेज।
अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल का प्लान 449 रुपये का है, यानी जियो से एक रुपया सस्ता। लेकिन, यहां वैलिडिटी कम है। यह प्लान सिर्फ 28 दिन चलता है।
लेकिन रुकिए, एयरटेल ने वैलिडिटी कम दी है तो डेटा बढ़ाकर दिया है।
डेटा: इसमें आपको हर रोज 4GB डेटा मिलता है। यानी अगर आप दिनभर फिल्में देखते हैं या गेम खेलते हैं, तो यह प्लान दमदार है।
AI बेनिफिट: एयरटेल इसके साथ 17,000 रुपये की वैल्यू वाला Perplexity Pro का सब्सक्रिप्शन दे रहा है।
एक्स्ट्रा: इसमें Ad-free Apple Music और 20 से ज्यादा OTT ऐप्स (Airtel Xstream Play) का मजा मिलता है। साथ ही 28 दिन के लिए Jio Hotstar मोबाइल का एक्सेस भी शामिल है।
आप चाहते हैं कि रिचार्ज लंबा चले और रोज का 2GB डेटा आपके लिए काफी है, तो Jio का 450 वाला प्लान बेस्ट है। इसमें आपको 8 दिन ज्यादा मिल रहे हैं और Google Gemini Pro जैसा महंगा टूल फ्री मिल रहा है।
अगर आपका काम 2GB में नहीं चलता और आपको बहुत ज्यादा इंटरनेट चाहिए, तो Airtel का 449 वाला प्लान चुनें। इसमें वैलिडिटी भले ही कम है, लेकिन रोज 4GB डेटा मिल रहा है।
ध्यान दें: जियो के प्लान में अगर आप हॉटस्टार का फायदा दूसरे और तीसरे महीने भी लेना चाहते हैं, तो आपको मौजूदा प्लान खत्म होने से 48 घंटे पहले ही अगला रिचार्ज करना होगा।
