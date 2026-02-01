शब्दों की मर्यादा ही विचारों को विश्वसनीय बनाती है

ह म ऐसे समय में जी रहे हैं, जहां संवाद के मंच पहले से कहीं अधिक विस्तृत और सुलभ हो गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन बहसों तक, सार्वजनिक सभाओं से लेकर संस्थागत बैठकों तक- हर जगह विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की शक्ति है। परंतु इसी के साथ एक चिंता भी उभर रही है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद की मर्यादा धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। असहमति अब तर्क से अधिक आरोप में बदलती दिखाई देती है। मतभेद को विचारों की विविधता के रूप में स्वीकार करने के बजाय उसे व्यक्तिगत आक्षेप का रूप दे दिया जाता है। कई बार शब्दों की तीक्ष्णता विचारों की गंभीरता पर भारी पड़ जाती है।