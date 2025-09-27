टेक्नो मोबाइल का त्योहारी ऑफर शुरू

पोवा 7 सीरीज में सभी आधुनिक फीचर्स
मुंबई. इस दिवाली टेक्नो मोबाइल अपने नए स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त ऑफ़र लेकर आ रहा है, जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 में मिलेंगे। त्योहारों का जश्न और भी शानदार तरीके से मनाने के लिए, टेक्नो और फ्लिपकार्ट 22 सितंबर से मिलकर एक शानदार शॉपिंग ऑफ़र शुरू कर रहे हैं। बेहतरीन सिग्नल कनेक्टिविटी, शानदार डिज़ाइन, उपयोगी एआई और लाजवाब ऑफ़र्स के साथ, टेक्नो हर ग्राहक का त्योहार और भी रोशन, स्मार्ट और आकर्षक बना रहा है।
पोवा 7 5G सीरीज़ आपको एक नया अनुभव देता है। अपने आकर्षक मल्टी-फ़ंक्शनल डेल्टा लाइट इंटरफ़ेस के साथ, इसमें मौजूद एलईडी लाइट्स म्यूज़िक, कॉल, वॉल्यूम बदलने और नोटिफिकेशन पर चमकती हैं। पोवा 7 (8+128जीबी) जिसकी एमओपी कीमत 14,999 रुपए है, अब फ्लिपकार्ट पर शुद्ध प्रभावी मूल्य 11,499 रुपए में उपलब्ध है। इस त्योहार के सीज़न में ग्राहक इस डिवाइस को खास बिग बिलियन डेज़ सेल की कीमत पर सिर्फ फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं।
22 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले TECNO फेस्टिव कैंपेन में हर खरीद पर लकी ड्रॉ का मौका मिलेगा। इसमें ग्राहक जो इनाम जीत सकते हैं, उनकी लिस्ट में 2025 Mahindra BE 6, गोल्ड वाउचर (1 ग्राम और 0.5 ग्राम), 3 या 6 और 12 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी, 3 और 6 महीने का One Time Screen Replacement प्रोटेक्शन सब शामिल हैं।