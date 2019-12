10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी की बड़ी भविष्यवाणी

नोएडा. सर्दी ने एन सीआर में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस सर्दी के मौसम में सोमवार को औसत न्यूनतम तामपान सिंगल डिजिट में पहुंच गया। बीती रात जहां दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, नोएडा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। सोमवार की सुबह वातावरण में हल्का कोहरा भी देखने को मिला। इसके साथ ही सर्द हवा ने ठिठुरन को बढ़ा दिया। इसके बीच दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में सोमवार सुबह प्रदूषण भी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया।

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इस बेटी ने बिहार में जज बनकर यूपी का बढ़ाया मान

गाजियाबाद और नोएडा समेत पूरे एनसीआर (Delhi-NCR) में अब ठंड का असर दिखने लगा है। दिल्ली के साथ ही पूरे एनसीआर में रात के वक्त सर्दी में तेजी के साथ वृद्धि दर्ज की गई है। रविवार देर रात जहां दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, नोएडा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही सोमवार सुबह हल्का कोहरा भी देखने को मिला।

यह भी पढ़ें: मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली 8 नर्सों की फर्जी नियुक्ति का भंडाफोड़

वायु गुणवत्ता फिर खराब स्तर पर पहुंची

नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में एक बार फिर लोग स्मॉग (Smog) से परेशान दिखे। दिल्ली में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता इंडेक्स एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई। सीपीसीबी (CPCB)के मुताबिक सुबह सात बजकर 43 मिनट पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 283 रहा। इसका असर नोएडा और गाजियाबाद में भी देखने को मिला। यहां भी लगभग यही स्थित रही। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार शाम चार बजे 250 रहा। वहीं, शनिवार को यह 193 था। गाजियाबाद (292), ग्रेटर नोएडा (281), फरीदाबाद (218) और नोएडा (241) में भी प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले दो-तीन दिनों से हवा 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हवा रफ्तार बुधवार तक और कम होने का अनुमान है। हवा की गति धीमी होने की वजह से प्रदूषण स्तर बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है।

यह भी पढ़ें: अगर आप रचाने जा रहे हैं शादी हो जाएं सावधान, इस तरह से अपने जाल में फंसा रही हैं लूटेरी दुल्हन





India Meteorological Department: The upcoming winter season (December to February) is likely to experience warmer than average minimum temperatures over most parts of the country except over northern most parts of India, thus indicating a warmer winter season over the country. pic.twitter.com/z4R5YqbZXm