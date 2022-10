नोएडा में 50 जगहों पर रावण का पुतला जलाकर दिया अच्छाई की जीत का संदेश

नोएडा के सेक्टर-62, सेक्टर-21ए और सेक्टर-46 में चल रही रामलीला में कमेटियों की ओर से शाम 6 से रात के 9 बजे तक पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राम रावण युद्ध के मंचन के बाद पहले मेघनाद फिर कुंभकरण और अंत में रावण के पुतलों का दहन किया गया। शहर में करीब 50 स्थानों पर रावण दहन हुआ।

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में बुधवार को आतिशबाजी के साथ रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। इस मौके पर दिल्ली से सटे नोएडा में विभिन्न रामलीला कमेटियों ने रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। यहां रावण के साथ मेघनाद व कुंभकरण के पुतले का भी दहन किया गया। रामलीला कमेटियों की ओर से शाम 6 से रात के 9 बजे तक पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यही वजह रही कि दोपहर में हुई हल्की बारिश के बाद रावण के पुतले भीग गए थे। लेकिन बाद में मौसम ठीक हो जाने के बाद राम-रावण युद्ध का मंचन किया गया। जिसके बाद पहले मेघनाद फिर कुंभकरण और अंत में रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर शहर में करीब 50 स्थानों पर रावण दहन किया गया।

Message of victory of good was given by burning effigies of Ravana at 50 places in Noida