बस एक कॉल और मवेशियों के इलाज को घर पहुंचेगी वैन, जल्द होने जा रही नई व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में मवेशियों की तबियत बिगड़ने पर उनको लाने में दिक्कत होती है। जिसपर गौर करते हुए हर जिले के पशुपालन विभाग को मोबाइल वेटरनरी यूनिट वैन दी जाएगी। यानी एक कॉल करते ही वेटरनरी यूनिट वैन पशुपालक के घर पर पहुंच जाएगी और बीमार मवेशी को वहीं उपचार देगी।

उत्तर प्रदेश में जब से लंपी वायरस ने दस्तक दी है, अब तक कई गोवंश इसकी चपेट में आ चुका है। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से गोवंश की सुरक्षा और इलाज के लिए नया प्लान बनाया गया है। जिसके तहत जल्द ही इन मवेशियों के इलाज के लिए वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दरसअल, शासन की तरफ से पशुपालन विभाग को हर जिले को मोबाइल वेटरनरी यूनिट वैन (Mobile Veterinary Unit Van) दी जा रही है, जिसकी मदद से एक कॉल करते ही वेटरनरी यूनिट वैन पशुपालक के घर पर पहुंच जाएगी। इसके बाद वेटरनरी यूनिट की टीम बीमार मवेशी को वहीं उपचार देगी। अक्सर ही मवेशियों के बीमार होने पर उनको इलाज दिलाने के लिए अस्पताल तक लाने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए प्रशासन की तरफ से ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। जिससे पशुपालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

Van will reach home for treatment of cattle on one call in UP