खुद को राम और पत्नी के भाईयों को रावण-कुंभकरण-विभीषण बताया, बंदूक से वध करने की दी धमकी

बरेली जिले में पत्नी के भाइयों की रावड़, कुंभकरण और मेघनाथ से तुलना कर कनपटी पर बंदूक रख फोटो को फेसबुक स्टोरी पर लगाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शख्स ने अपने सालों को बंदूक से वध करने की धमकी दी है।

देश में आज हर कोई दशहरा का पर्व मना रहा है। इसी बीच यूपी के बरेली शहर में एक अनोखा मामला देखने को मिला। यहां एक पीड़ित पति ने खुद की तुलना श्रीराम से कर डाली जबकि अपनी पत्नी के भाईयों की तुलना रावण, कुंभकरण और मेघनाथ से की है। इतना ही नहीं उसने अपने तीनों सालों का बंदूक से वध करने की चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह राम ने रावड़ का वध किया था, ठीक उसी तरह से वह अपने सालों का वध करेगा। इन्होंने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। शख्स ने सालों की कनपटी में बंदूक तानते हुए एक फोटो एडिट करते हुए वायरल की है। जैसे ही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सालों ने आरोपित जीजा के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

Calling himself Ram man gave warning to kill brother in law in Bareilly