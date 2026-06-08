गौकशी की फिराक में थे बदमाश! पुलिस से मुठभेड़ के बाद 14 मुकदमों वाले कल्लू के पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल

थाना भोजीपुरा पुलिस रविवार देर रात क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पचौरी पेट्रोल पंप के सामने स्थित सरकारी नलकूप के पास दो संदिग्ध युवक गौवंशीय पशु के वध की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों को पकड़ने का प्रयास किया। करीब 1:50 बजे जैसे ही पुलिस टीम बदमाशों के नजदीक पहुंची, दोनों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी में आरक्षी सुमित कुमार के बाएं हाथ में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।