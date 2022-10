आदिपुरुष में रावण का किरदार देख भड़के यति नरसिंहानंद, मुसलमानों से तुलना करने पर लगाई लताड़

फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद गिरि महाराज ने कहा कि फिल्म में मुझे दुख है कि साउथ के कलाकारों द्वारा बनाई गई फिल्म में ऐसी हालत हुई है। हम समझते थे कि साउथ में अभी धर्म जीवित है, लेकिन ये फिल्म वाले सारे ही भांड हैं, फिर चाहें वो कोई भी हों।

Published: October 05, 2022 11:48:19 am

बॉलीवुड फिल्म 'आदिपुरुष' की टीजर आने के बाद से इसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिसे लेकर अब पंचम दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और शिवशक्ति धाम गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद गिरि महाराज ने भी विरोध जताया। उन्होंने बॉलीवुड पर फिल्मों पर इस्लामीकरण का प्रभाव बने, इसलिए ऐसी फिल्में बनाई जाने का आरोप लगाते हुए सभी से फिल्म का विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिल्म में सैफ अली खान का गेटअप सनातन विरोधी दिखाया गया है। हम रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। वो दुष्ट थे, राक्षस थे, सीता मां का अपहरण किया था। लेकिन उनकी तुलना मुसलमानों से नहीं की जा सकती। मुसलमानों से उनकी तुलना करना सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने कहा कि इसमें रावण द्वारा माता सीता के हरण को सही सिद्ध करने जैसा दिखाया जा रहा है। इनका विरोध करना ही चाहिए।

Yeti Narasimhanand, furious after seeing Ravana character in Adipurush