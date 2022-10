जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मिल रहा सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन

नोएडा में रहने वालों के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सुनहरा मौका है। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय प्लाट योजना निकाली है। योजना की लास्ट डेट सात अक्टूबर तक है। ऐसे में आप जल्दी आवेदन कर सकते हैं।

दिवाली से पहले ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सुनहरा मौका है। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना के आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए आवेदन करने की तिथि को सात अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया है। दरअसल जिन लोगों ने भूखंड योजना के लिए आवेदन किया है और उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, ऐसे में उन गलतियों को सुधारने के लिए आनलाइन आवेदन पर एडिट की सुविधा दी गई है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ सात अक्टूबर तक ही है। बता दें कि प्राधिकरण ने पिछले महीने सात सात सितंबर को ही 477 भूखंड की आवासीय योजना निकाली थी। इसके लिए सिर्फ आनलाइन आवेदन ही मान्य हैं।

