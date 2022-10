अब यमुना, ताजमहल और आगरा किले को एक साथ देखने का मिलेगा मौका, खास प्लान तैयार

आगरा जिले में यमुना, ताजमहल और आगरा किले का एक साथ दीदार करने के लिए वॉच टॉवर का निर्माण कराया गया है। टॉवर के चारों तरफ शानदार गार्डन भी बनाया गया है। जिसमें पर्यटकों को झरना, लाइटिंग, समेत कई अन्य नजारे भी देखने को मिलेंगे।

ताजनगरी में आने वाले पर्यटकों को जल्द ही यमुना, ताजमहल और आगरा किले का एक साथ दीदार करने का मौका मिलेगा। वहीं इस शानदार नजारे को देखने के लिए उद्यान विभाग ने एक खास तैयारी की है। जिसके तहत ताजमहल के साये में एक ऐसे टॉवर का निर्माण कराया गया है, जहां से खड़े होकर पर्यटकों को ताजमहल बीच में यमुना नदी और आगरा किला देखने को मिलेगा। इस टॉवर का नाम वॉच टॉवर रखा गया है, जिसके चारों तरफ शानदार गार्डन भी बनाया गया है। जिससे गार्डन के चारों तरफ हरियाली रह सके। बता दें कि शाहजहां गार्डन में शीश महल पार्क है, जिसके अंदर ही इस टॉवर का निर्माण कराया गया है।

You will get a chance to see Yamuna Taj Mahal and Agra Fort together know how