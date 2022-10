वाराणसी में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, 14 देशों की 70 फिल्में देखने का मौका

वाराणसी में चार दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 15 से 18 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। जिसमें 14 देशों की 70 फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा। फेस्टिवल के चीफ गेस्ट अभिनेता संजय मिश्रा होंगे।

वाराणसी में बड़े लेवल पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। जोकि 15 से 18 अक्टूबर के बीच यानी चार दिनों तक चलेगा। इस मौके पर शहरवासियों के लिए 14 देशों की 70 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें भारत के अलावा स्पेन, उजबेकिस्तान, टर्की, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, स्वीट्जरलैंड, रूस, पुर्तगाल, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रिया और अमेरिका की फिल्मों को शामिल किया गया है। यानी लोगों को दशहरा और दीवाली के मेले के साथ ही फिल्मों का मेला देखने का मौका भी मिलेगा। बता दें कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट और मर्णिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। इस पर बात करते हुए नागरी नाटक मंडली के ट्रस्टी डॉ. अजीत सहगल ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल के लिए दुनियाभर से कुल 130 फिल्में आई थीं। जिनमें से 70 फिल्मों को स्क्रीनिंग के बाद चुना गया था।

