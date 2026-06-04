सूर्या के परिजनों से मिलीं बृजभूषण शरण सिंह की बेटी, बोलीं- सरकार से पहले हमने नौकरी का ऑफर दिया

सूर्या के घर पहुंचीं शालिनी सिंह ने परिवार से मुलाकात कर उनका दुख बांटा। उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार इस मुश्किल समय में सूर्या के परिजनों के साथ खड़े हैं। शालिनी सिंह ने सूर्या के बड़े भाई को नौकरी का ऑफर देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से नौकरी मिलने से पहले अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सबी मदरसों की जांच होनी चाहिए जो अवैध जमीन पर बने हैं और जहां बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है। सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये इंसान को इंसान नहीं रहने दे रहे हैं।