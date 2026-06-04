Surya Murder Case: ‘योगी जी! अपराधियों का मनोबल तोड़ दीजिए’, सूर्या के परिजनों से मिलीं बृजभूषण की बेटी शालिनी, मुख्यमंत्री से कर दी बड़ी मांग

शालिनी सिंह ने CM योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि अपराधियों का मनोबल पूरी तरह तोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अवैध मदरसों को तुरंत गिरा देना चाहिए। शालिनी ने सवाल उठाया कि इतने बड़े अवैध मदरसे आखिर कैसे बन रहे हैं? प्रशासन को इनके कागज चेक करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों में बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, उन्हें तुरंत ढहाया जाना चाहिए। यह लोग इंसान को इंसान नहीं रहने दे रहे हैं। जघन्य अपराध करके वीडियो बनाने जैसी खौफनाक मानसिकता कहां से आ रही है? इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है।