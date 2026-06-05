मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, बोले-आतंकवाद सिखाने वाले मदरसों को किया जाएगा ध्वस्त

Minister Dharampal Singh Big Statement: उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों में कथित अवैध गतिविधियों और आतंकवाद से जुड़े सवालों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन संस्थानों में शिक्षा की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे संस्थानों को ध्वस्त भी किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के सामने सभी समान हैं और अपराधी किसी भी धर्म या समुदाय का हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी।