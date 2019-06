नोएडा। देश ही नहीं, दुनिया में देखें तो सबसे खुरहाट मानी जाती है UP Police। Third Degree Torture हो या फिर Encounter, यूपी पुलिस इस मामले में नंबर 1 ही रहती है। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि UP Police अक्सर लोगों से व्यवहार भी ऐसा करती है, जो उसे अच्छाई में भी हमेशा अव्वल रखती है।

ऐसा ही एक नजारा ईद के दिन Expressway पर देखने को मिला। अब हम आपको बताते हैं कि UP Police ने ऐसा क्या किया जिससे उसने न सिर्फ वाह-वाही लूटी, बल्कि अपना स्लोगन 'आपकी सेवा में सदैव तत्पर' का नजारा भी दिखला दिया। आप भी पढ़िए और अच्छा लगे तो UP Police के लिए एक बार कहिए 'वाह-वाह’।

बुधवार को Noida-Greater noida Expressway पर हुआ कुछ यूं कि एक यात्री बस खराब हो गई। बस में करीब दो दर्जन यात्री बैठे थे। इनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। गर्मी चरम पर थी। पारा करीब 40 पार कर रहा था। लोग चिलचिलाती धूप और प्यास से बेहाल हुए जा रहे थे। तभी किसी ने यूपी पुलिस के हमेशा मदद को तत्पर रहने वाले Dial 100 ग्रुप को इसकी सूचना दी।

फिर क्या था। Dial 100 ने यह सूचना बस जहां खराब हुई थी, उसके थाना क्षेत्र में आने वाली पीआरवी को इसकी जानकारी दी और तत्काल मौके पर पहुंचकर बस यात्रियों को मदद मुहैया कराने को कहा। सूचना पाते ही PRV 1845 और 4666 मौके पर पहुंची। उन्होंने यात्रियों के लिए न सिर्फ पानी का इंतजाम कराया बल्कि मैकेनिक को बुलाकर बस भी ठीक करवाई। थोड़ी ही देर में बस अपने गंतव्य को रवाना हुुई, लेकिन उससे पहले बस के यात्री यूपी पुलिस के इन फरिश्तों को धन्यवाद कहना नहीं भूले।

यही नहीं, एक्सप्रेस-वे पर रुकी हुई बस देखकर कई और लोग अपने वाहन खड़े कर रुक जाते। लेकिन उन्हें जब पता चला कि यूपी पुलिस खुद उनकी मदद में लगी है तो हर कोई वाह-वाह कहता रहा। साथ ही यूपी पुलिस को सैल्यूट भी किया। सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल है। जिसे भी यह वाकया पता लग रहा है वह यूपी पुलिस की तारीफ ही कर रहा है।

