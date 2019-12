Unnaokibeti: शूटर दादी से लेकर कुमार विश्वास तक का छलका दर्द, Twitter पर लोगों ने दी तरह-तरह की प्रतिक्रिया

नोएडा। उन्नाव रेप पीड़िता शुक्रवार को जिंदगी की जंग हार गई। मरने से पहले पीड़िता के आखिरी शब्द थे, 'मैं मरना नहीं चाहती।’ वहीं उसकी मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और देशभर में आरोपियों को हैदराबाद एनकाउंटर की तरह सजा देने की मांग उठ रही है।

दरअसल, 90% झुलसी दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ से एयरलिफ्ट कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत होने के बाद से लोगों में रोष है। इस सबके बीच ट्विटर पर #unnaokibeti सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों तक आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

शूटर दादी चंद्रो तोमर बोलीं, लड़की बन के दोबारा जन्म मत लेना

मामले में शूटर दादी चंद्रो तोमर ने ट्वीट कर कहा, 'अगर हो सके तो हमें माफ़ करना लानत तो देना ही देना और दोबारा लड़की बन के जनम मत लेना क्यूँकि हम( समाज, सिस्टम ) तुमसे पहले ही मर चुके हैं।'

कुमार विश्वास ने उठाया गंभीर सवाल

कुमार विश्वास ने एक के बाद एक कई ट्वीट किया। इनमें से एक में उन्होंने लिखा, 'क्या उन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार होगा जिन्होंने अपने बलात्कारी बेटों को दंडित करने की बजाय साथ खड़े होकर पीड़िता #unnaokibeti को ज़िंदा जलाया? संसद में बैठे वोटों के ठेकादारों ने क़ानून न तब बनाया न अब बनाएँगे तो हमारी-आपकी सामाजिक ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है।'

सोनम सिंह नाम से एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, #उन्नाव में दरिंदो द्वारा जिंदा जलाई गई बच्ची जिन्दगी की जंग हार गई फिर भी देश में सन्नाटा है ना कोई हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहा है ना कोई मोर्चा निकाल रहा है पूरा देश हैदराबाद पुलिस के गुणगान में व्यस्त है!

आशीष कुशवाहा ने लिखा, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएँगी लाशें, ढूढोगे तो इस शहर में क़ातिल न मिलेगा।

साहिल ने लिखा, क्या कहा #उन्नाव की वो लड़की इंसाफ मांगते-मांगते इस दुनिया से रुखसत ही गयी ? लेकिन उस बहन को इंसाफ नही मिला हमारी सरकार हो क्या गया है खुदा बेहतर जाने आखिर कब तक ये ज़ुल्म हमारी माँ बहनों पर होता रहेगा ये सरकार तो खून की प्यासी हो गयी है।

लोकेश ने लिखा- Unnao victim's father speaks after her demise. The victim father's demands the accused to be shot dead. Like Hyderabad shoot my daughter's killers as well. We want justice