फिर बदला मौसम, कई जिलों में तेज बारिश और धूल भरी आंधी का अलर्ट, जानें IMD की ताजा भविष्यवाणी

वेस्टर्न यूपी में बारिश का अलर्ट (Rain Alert in Western UP) IMD ने ताजा अलर्ट जारी करते हुए बताया कि यूपी के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर तेज बारिश और धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अधिक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा, हाथरस, अलीगढ, गाजियाबाद, मथुरा, बरेली, अमरोहा समेत कई जिलों में तेज बारिश (UP Weather Update) और धूल भरी आंधी चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है।