Republic Day 2022: जरूरी है सभ्यता का पुनराविष्कार ताकि स्वस्थ रहे गणतंत्र

आज सत्ता तक पहुंचने की यात्रा में धनबल, जातिबल, क्षेत्रबल और बाहुबल के समीकरण के आगे पात्रता के सवाल व्यर्थ हो रहे हैं। इन सबको देख सात दशक पुराने गणतंत्र का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए सभ्यता का पुनराविष्कार जरूरी है।

गिरीश्वर मिश्र

(पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा) एक पुरानी कहानी है जिसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है जिसमें कुरुराज धृतराष्ट्र की राज-सभा में विदुर कहते हैं कि कोई भी सभा (सही अर्थों में) तभी सभा होती है यदि वहां सयाने लोग अर्थात बड़े-बूढ़े और परिपक्व बुद्धि वाले मौजूद हों, वृद्ध वे होते हैं जो केवल धर्म की बात ही बोलते हैं; और धर्म वह नहीं है जिसमें सत्य न हो, सत्य वह होता है जिसमें किसी तरह का छल-कपट न हो। कौरवों की उस राज-सभा में वृद्ध तो कई मौजूद थे पर किसी में भी सत्य कहने का साहस न था। सभा में बैठे शकुनि के छल के ताने-बाने के आगे सत्य का टिकना मुश्किल था। कुरुराज के मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा था। धृतराष्ट्र के लिए इन्द्रप्रस्थ को पांडवों को देना किसी भी तरह से गवारा न था। वह पुत्र-मोह में इतने विवश थे कि दुर्योधन से अलगाव की बात सोच कर ही विचलित हो उठते थे।

