तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर

कहते हैं, उदयपुर के राणा वीरमदास की पुत्री का नाम गणगौर था। वह इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे ब्याहना चाहता था। राणा ने लग्न बूंदी नरेश ईसरसिंह के यहां भेजा। इससे अन्य राजा नाराज हो युद्ध करने पर उतारू हो गए। ईसरसिंह रातो-रात उदयपुर पहुंच राजकुमारी को अपने संग ले गए। अन्य राजाओं ने पीछा किया। रास्ते में चंबल का तेज बहाव था। ईसरसिंह ने अपना घोड़ा चम्बल में छोड़ दिया। तेज धारा में ईसर-गणगौर दोनों डूब गए। एक दूसरी कथा यह भी है कि बूंदी के राजा जोधसिंहजी एक बार अपनी महारानी और गणगौर की प्रतिमा संग नाव में सैर करने निकले। किसी मस्त हाथी ने नाव को उलट दिया। महाराजा अपनी पत्नी, गणगौर और दूसरे साथियों संग पानी में डूब गए। तभी से कहावत हो गई, 'हाडौ लै डूबी गणगौर।' कहते हैं तभी से बूंदी में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता। बीकानेर में गणगौर की सवारी निकलती है तो 'लाखा लूर' गायी जाती है। कथा है, एक बार गणगौर की सवारी निकली तो उसे जैसलमेर महारावल की आज्ञा से अपहरण कर लिया गया। बीकानेर नरेश ने मुनादी करवा दी कि जो कोई गणगौर और ईसर को जैसलमेर से लाएगा, मुंहमांगा इनाम पाएगा। बीदासर गांव के लाखा राजपूत ने शर्त स्वीकार की और भाटियों से युद्ध करते गणगौर- ईसर जैसलमेर से वापस छीन ले आया। तब से 'गणगौर' सवारी निकलती है तो उसकी प्रशंसा में 'लूर' गाई जाती है।