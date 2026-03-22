तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर

डॉ. राजेश कुमार व्यास - संस्कृतिकर्मी, कवि और कला समीक्षक,
पर्व यानी पड़ाव। मिलन बिंदु। गन्ने में थोड़े-थोड़े अंतराल में उभरी हुई गांठें होती है। यही आगे से आगे उसे जोड़ती है। इनके बीच का हिस्सा मीठा और रसदार होता है। यही पर्व है। पर्व का अर्थ ही है, जीवन में घुली मिठास! गणगौर वही पर्व है। शृंगार और सौंदर्य की व्यंजना से जुड़ा। पराशक्ति मां पार्वती के पूजन का अनुष्ठान। हिमालय से कन्याकुमारी तक भांत—भांत के रूपों में यह मनाया जाता है पर राजस्थान की संस्कृति की तो यह सुगंध है। दो शब्द गण और गौर से जुड़कर बना है- गणगौर। 'गण माने शिव और 'गौर यानी पार्वती।
होली दहन के दूसरे दिन ही गवर पूजन शुरू हो जाता है। याद है, बचपन में 'गढ़ सूं गौरल उतरी', 'गैरो गैरो गवरा बाई रो ढोलो बालम रसिया', 'गवर पूजूं, ईसर पूजूं' जैसे स्वर- माधुर्य से ही भोर में आंख खुलती। बहनें अपनी सखियों संग अल-सुबह किसी एक स्थान पर एकत्र हो गणगौर पूजन प्रारंभ कर देतीं। इस पूजन में भक्ति भाव के बजाय 'खेलने' का सखी भाव प्रमुख है। 'खेलण दो गणगौर' संग कन्याएं अच्छे वर के लिए गवर पूजती हैं, हंसी-ठिठोली संग होली की बची राख से पिंडियां बनाती हैं। मिट्टी के पात्र में गेहूं और जौ के बीज बोती हैं। पौधा अंकुरित होने तक रोज सौंदर्य-शृंगार और गहने पहनने की गुंथी संस्कृति के गीत गा उन्हें सींचती है। गुलाल के मांडणे मांडती है।
कहते हैं, उदयपुर के राणा वीरमदास की पुत्री का नाम गणगौर था। वह इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे ब्याहना चाहता था। राणा ने लग्न बूंदी नरेश ईसरसिंह के यहां भेजा। इससे अन्य राजा नाराज हो युद्ध करने पर उतारू हो गए। ईसरसिंह रातो-रात उदयपुर पहुंच राजकुमारी को अपने संग ले गए। अन्य राजाओं ने पीछा किया। रास्ते में चंबल का तेज बहाव था। ईसरसिंह ने अपना घोड़ा चम्बल में छोड़ दिया। तेज धारा में ईसर-गणगौर दोनों डूब गए। एक दूसरी कथा यह भी है कि बूंदी के राजा जोधसिंहजी एक बार अपनी महारानी और गणगौर की प्रतिमा संग नाव में सैर करने निकले। किसी मस्त हाथी ने नाव को उलट दिया। महाराजा अपनी पत्नी, गणगौर और दूसरे साथियों संग पानी में डूब गए। तभी से कहावत हो गई, 'हाडौ लै डूबी गणगौर।' कहते हैं तभी से बूंदी में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता। बीकानेर में गणगौर की सवारी निकलती है तो 'लाखा लूर' गायी जाती है। कथा है, एक बार गणगौर की सवारी निकली तो उसे जैसलमेर महारावल की आज्ञा से अपहरण कर लिया गया। बीकानेर नरेश ने मुनादी करवा दी कि जो कोई गणगौर और ईसर को जैसलमेर से लाएगा, मुंहमांगा इनाम पाएगा। बीदासर गांव के लाखा राजपूत ने शर्त स्वीकार की और भाटियों से युद्ध करते गणगौर- ईसर जैसलमेर से वापस छीन ले आया। तब से 'गणगौर' सवारी निकलती है तो उसकी प्रशंसा में 'लूर' गाई जाती है।
इस पर्व पर कन्याएं ईसर-गौरा बनाकर उन्हें दूब और पानी से पूजने के बाद जल में विसर्जित करती है। विसर्जन से ही जुड़ा है, सृजन। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी नए उगते हैं। गवर विसर्जन के साथ ही त्योहारों की शृंखला एक बार थम जाती है। लोक में इसीलिए कहा गया भी है, 'तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी गणगौर'। सावन की तीज पर पर्व शुरू होते हैं और चैत्र माह की गणगौर के साथ इनका समापन हो जाता है। फिर से नया कुछ करने के लिए।