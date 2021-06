अमरीका के महान प्रोफेशनल बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर ने इसी महीने एक यूट्यूबर के साथ रिंग में फाइट की थी। अब इस फाइट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मेवेदर ने यह फाइट यूट्यूबर लोगान पॉल के खिलाफ लड़ी थी। मेवेदर अब तक 50 फाइट लड़ चुके हैं और सभी मुकाबलों में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हार का स्वाद चखाया है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ था कि यूट्यूबर लोगान पॉल को नॉकआउट नहीं कर पाए। अब खुलासा हुआ है कि यह फाइट नकली थी। इस बात का खुलासा खुद फ्लॉयड मेवेदर ने किया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस मुकाबले से करोड़ों रुपए भी कमाए हैं।

100 मिलियन डॉलर की कमाई

यूट्यूबर लोगान पॉल और मेवेदर के बीच 6 जून को फाइट हुई थी। 8 राउंड चली इस फाइट में मेवेदर ने 100 मिलियन डॉलर्स की कमाई कर ली। बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर ने खुद खुलासा किया कि यूट्यूबर लॉगन पॉल से हुई फाइट में उन्होंने 100 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। इसका मतलब मवेदर ने सिर्फ एक दिन में लगभग 742 करोड़ रुपये एक मैच में ही कमा लिए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की कमाई की बात करें तो उनकी सालाना कमाई लगभग 200 करोड़ रुपए। वह मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में शामिल हैं। वहीं बॉक्सर मेवेदर ने एक ही दिन में भारतीय कप्तान की सालाना कमाई से 543 करोड़ रुपये ज्यादा कमा लिए।

Floyd Mayweather boasting about making $100million for his exhibition with Logan Paul after Gervonta Davis' win…



[📽️ @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/nehjApdnUL