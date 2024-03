Elvish Yadav को बड़ी राहत, पुलिस से हुई बड़ी गलती, फिर सुधारनी पड़ी ये मिस्टेक

क्यों बदली गई धारा (Elvish Yadav Section Changed) एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को अरेस्ट कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। नोएडा पुलिस ने बुधवार को एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया तब पुलिस ने बयान दिया कि उनसे बड़ी गलती हुई है, उन्होंने एल्विश पर गलत धारा लगा दी है जो अब बदली जा रही है पहले NDPS एक्ट लगाया गया था, जो अब हटा दिया गया है।

क्या है NDPS एक्ट की धारा 22? (What is the NDPS Act)

बता दें, एल्विश यादव पर पहले पुलिस ने धारा 20 लगाई थी फिर उसे बदलकर 22 कर दिया है। ये धारा तब लगाई जाती है जब किसी भी नशीले पदार्थों को रखने, बेचने और तस्करी करने का मामला सामने आता है। वहीं, धारा 20 तब लगाई जाती है जब किसी भी शख्य को उस प्रतिबंधित औषधि के साथ गिरफ्तार किया गया हो।