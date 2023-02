'फर्जी' के लिए शाहिद कपूर ने चार्ज किए इतने करोड़, सुनकर चकरा जाएगा सिर, साउथ स्टार विजय सेतुपति भी नहीं रहे पीछे

Farzi Cast Fees: शाहिद कपूर प्रसिद्ध निर्देशक जोड़ी राज और डीके की रोमांचक थ्रिलर 'फर्जी' के साथ अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। 'फर्जी' में शाहिद के अलावा विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के के मेनन और रेजिना कैसेंड्रा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस बीच इन स्टार्स द्वारा 'फर्जी' के लिए ली गई फीस काफी चर्चा में बनी हुई है।

Farzi: Whopping Fees Charged By Shahid Kapoor, Vijay Sethupathi, Raashi Khanna And Others Will Blow Your Mind