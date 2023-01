जारी हुआ 'फर्जी' का दमदार ट्रेलर, अमीर बनने के लिए शाहिद कपूर छाप रहे धड़ाधड़ नकली नोट!

Submitted by:

बड़े पर्दे पर अपनी अदायगी का जलवा बिखरने के बाद शाहिद कपूर अब डिजिटल के लिए भी तैयार हो गए हैं। हाल ही में उनके आने वाले सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस सीरीज में शाहिद के अलावा साउथ के फेमस एक्टर विजय सेतुपति भी हैं। ट्रेलर देखने में काफी दमदार लग रहा है।

Farzi Trailer Out: Shahid Kapoor, Vijay Sethupathi's edgy crime thriller is packed with slick action moves