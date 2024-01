नेटफ्लिक्स पर 65 दिनों से 'जवान' का जलवा बरकरार, शाहरुख खान ने फिर रचा इतिहास

Published: Jan 05, 2024 05:38:01 pm Submitted by: Adarsh Shivam

Jawan Is The Most Watched Indian Film On Netflix: शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' पिछले दो महीनों से नेटफ्लिक्स पर वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 फिल्मों की सूची में शामिल है।

'जवान' ने अपने नाम किया एक और रिकॉर्ड

Jawan Is The Most Watched Indian Film On Netflix: शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 2023 में भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई की है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, लेकिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एटली के निर्देशन में बनी यह फिल्म 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और 2 नवंबर 2023 को यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई जहां 'जवान' ने एक बार फिर इतिहास रचा है।