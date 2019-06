आसिफ अली जरदारी जवाबदेही अदालत में पेश, 10 दिन की रिमांड पर भेजे गए पूर्व राष्ट्रपति

इस्लामाबाद। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी मंगलवार को जवाबदेही अदालत पहुंचे। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ( National Accountability Bureau ) जिसने एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था। NAB ने अदालत में जरदारी की रिमांड के लिए अनुरोध किया, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने उन्हें 10 दिन की फिजिकल रिमांड पर भेज दिया। उधर इस्लामाबाद प्रशासन ने अदालत में जरदारी की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के उद्देश्य से संघीय राजधानी के आसपास कम से कम 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। एनएबी मुख्यालय के बाहर कम से कम 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जवाबदेही अदालत की ओर जाने वाली सड़कें बंद रहेंगी।

