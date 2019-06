पाकिस्तान: NAB ने फर्जी बैंक खातों के मामले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया

इस्लामाबाद। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ( NAB ) ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ( Asif Ali Zardari ) को फर्जी बैंक खातों के मामले में गिरफ्तार किया। पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अधिकारियों की एक टीम सोमवार शाम को इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची।

Former President Asif Ali Zardari arrested by #NAB, hugs daughter Asifa Bhutto Zardari before leaving for jail. His bail plea was rejected earlier today. pic.twitter.com/iWQekC9uGm