पाकिस्तान में IED ब्लास्ट: 3 सैन्य अधिकारियों समेत चार की मौत, राष्ट्रपति अल्वी और PM इमरान ने जताया शोक

नई दिल्ली। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक भयंकर बम विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को कबायली जिले में सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ, जिसमें पाक सेना के तीन अधिकारी और एक सैनिक की मौत हो गई। इस घटना की पाक राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कड़ी निंदा की है।

वजीरिस्तान के खर्कमार क्षेत्र में IED ब्लास्ट

पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) ब्लास्ट था। रिपोर्ट में सेना के हवाले से कहा गया कि आतंकवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान के खर्कमार क्षेत्र में IED के जरिए सैन्य वाहन को निशाना बनाया था। IED सड़क पर लगाया गया था। फिलहाल, किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी।

FATF की बैठक से 'एक्शन मोड' में पाकिस्तान, सजा से बचने के लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर पर की कार्रवाई

राष्ट्रपति अल्वी ने की शहीदों के लिए प्रार्थना

राष्ट्रपति अल्वी ने अपने बयान में कहा, 'उपद्रवियों ने यह कार्रवाई क्षेत्रिय शांति को भंग करने के लिए की है, हालांकि पूरा देश ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट खड़ा है।' राष्ट्रपति ने शहीदों की आत्मशांति के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी शहीद हुए जवानों के लिए प्रार्थना किया। पाक पीएम खान ने कहा कि सेना की बहादुरी के कारण ही राष्ट्र सुरक्षित है।

I salute the sacrifices & bravery of our soldiers in keeping us safe. The whole nation stands behind them. https://t.co/uYpmfY2iHP