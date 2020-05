Karachi Plane crash: रिहायशी इलाके में गिरा विमान, कई मकान ध्वस्त, अब तक 37 मरे

कराची। पाकिस्तान ( Pakistan ) के सबसे बड़े शहर और सिंध प्रांत की राजधानी कराची में शुक्रवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ( PIA ) का विमान हादसे का शिकार ( Plane Crash ) हो गया। PIA के प्रवक्ता अब्दुल्ला हाफिज ने बताया कि विमान में चालक दल के आठ सदस्य और 99 मुसाफिर सवार थे। खबर लिखे जाने तक 37 लोगों के शव को निकाला जा चुका है।

'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, समाजसेवी संगठन ईधी फाउंडेशन के प्रवक्ता साद ईधी ने बताया कि उन लोगों ने घटनास्थल से 35 शव शहर के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाए हैं। 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची के जिन्ना मेडिकल सेंटर की कार्यकारी निदेशक डॉ. सिमीन जमाली ने अस्पताल में विमान हादसे के स्थल से 37 शवों के आने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अब तक आठ लोग घायल अवस्था में लाए गए हैं।

हादसे में कम से कम दो लोग सुरक्षित बच गए हैं जिनमें से एक बैंक आफ पंजाब के अध्यक्ष जफर मसूद हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार अनसार नकवी हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान की चपेट में आने से कई मकान तबाह हो गए हैं। कम से कम चार मकानों के पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने की सूचना मिली है। मकानों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी आग के गोले में बदल गए विमान की चपेट में आने से खाक में मिल गईं।

तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ हादसा

'जंग न्यूज' की रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान जिन मकानों पर गिरा, उनमें से एक में से एक पांच साल के बच्चे व 33 साल के व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। इसी मकान के चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। विमान कराची के जिन्ना एयरपोर्ट के पास की घनी आबादी वाली माडल कालोनी में गिरा। वह भी तब, जब इसके लैंड करने में कुछ ही मिनट बचे थे। लाहौर से आया यह विमान अपरान्ह 2.47 मिनट पर कराची एयरपोर्ट पर उतरता। एयरपोर्ट पर रनवे खाली था लेकिन बताया गया है कि पायलट ने एटीसी को लैंडिंग में दिक्कत की सूचना देते हुए चेतावनी संदेश जारी किया।

'जियो न्यूज' ने हादसे के शिकार विमान के पायलट और एटीसी के बीच की बातचीत का आडियो जारी करते हुए कहा है कि पायलट ने इंजन में गड़बड़ी की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विमान, ए320 एयरबस, चीन से लीज पर लिया गया था। अधिकारियों ने दावा किया है कि विमान में कोई खराबी पहले सामने नहीं आई थी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे की तत्काल जांच का आदेश दिया है।

राहत और बचाव के काम में पाकिस्तानी सेना नागरिक प्रशासन की मदद कर रही है। सिंध के स्वास्थ्य मंत्री ने कराची के सभी अस्पतालों में आपातकाल का ऐलान कर दिया है।

