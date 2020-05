कराची विमान क्रैश: प्रधानमंत्री इमरान खान ने जांच के दिए आदेश, कहा- दुखी और हैरान हूं

इस्लामाबाद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ( PIA ) का एक यात्री विमान शुक्रवार को जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कराची की मॉडल कॉलोनी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में चालक दल के आठ सदस्य समेत 98 यात्री सवार थे।

पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ए320 एयरबस पीके 8303 पर लाहौर से कराची तक 90 यात्रियों और 8 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहा था। विमान में निदेशक प्रोग्रामिंग 24 न्यूज अंसार नकवी और बैंक ऑफ पंजाब के अध्यक्ष जफर मसूद भी सवार थे। मसूद के परिवार ने पुष्टि की है कि वह दुर्घटना में बच गए हैं। फिलहाल सभी यात्रियों के विवरण की प्रतिक्षा की जा रही है।

कराची में 107 मुसाफिरों को लेकर जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, देखिए दिल दहला देने वाला मंजर

एधी फाउंडेशन के प्रवक्ता साद एधी ने कहा कि उन्होंने 13 शवों को विमान से अलग-अलग अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया है। लगभग 25-30 घायल लोग, जो क्षेत्र के निवासी हैं, को भी अस्पताल लाया गया है।

Shocked & saddened by the PIA crash. Am in touch with PIA CEO Arshad Malik, who has left for Karachi & with the rescue & relief teams on ground as this is the priority right now. Immediate inquiry will be instituted. Prayers & condolences go to families of the deceased.