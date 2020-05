कराची में 107 मुसाफिरों को लेकर जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, देखिए दिल दहला देने वाला मंजर

कराची। पाकिस्तान ( Pakistan ) में एक बहुत बड़ा विमान हादसा ( Plane crash ) हुआ है। लाहौर ( Lahore ) से कराची ( Karachi ) जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ( Pakistan International Airlines ) का एक पैसेंजर विमान कराची एयरपोर्ट ( Karachi Airport ) से कुछ ही दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस विमान में क्रू मेंबर समेत 107 यात्री सवार थे, जिनको लेकर अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये विमान कराची के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है।

रिहायशी इलाके के घरों में लगी आग

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये हादसा इतना भयानक है कि इलाके में चारों तरफ काले धुंए का बड़ा सा गुबार देखने देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक, ये हादसा कराची के जिन्ना गार्डन इलाके में हुआ है। हादसे के बाद विमान का मलबा कई घरों के उपर गिरा है, जिससे की वहां घरों में आग लग गई है। एहतियात के तौर पर कराची एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। मौके पर सेना और डॉक्टरों की टीम पहुंची है, जो राहच बचाव का काम कर रही है।

Karachi: A Pakistan International Airlines (PIA) flight carrying close to 100 people from Lahore to Karachi crashes near a residential colony near Karachi airport pic.twitter.com/elZsBdrYle