पाकिस्तान के मंत्री ने सुषमा के निधन पर जताया शोक, कहा- ट्वीटर पर उनसे बहस हमेश यादगार रहेगी

नई दिल्ली। पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। विवादित बयानों से सुर्खियों में छाए रहने वाले पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ही अंदाज में सुषमा को याद किया। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज के परिवार को उनकी संवेदनाएं हैं। विभिन्न मुद्दों पर उनकी ट्विटर पर अकसर सुषमा से बहस होती थी। वह अपने अधिकारों के लिए मुखर थीं।

स्मृति शेष : 'मैं इसी तरह जीना पसंद करती हूं, देखना एक दिन चुपचाप चली भी जाऊंगी'

Condolences to the family of Smt Sushma Swaraj, ll miss twitter melee with her, she was a giant in her own right, RIP https://t.co/MEVgLAK5jM

67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा

गौरतलब है कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को तीन बजे लोधी रोड पर किया जाएगा।

जैसे ही सुषमा स्वराज के निधन की खबर आई केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रकाश जावडेकर और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, 'एक बेहतरीन प्रशासक, सुषमा जी ने जितने भी मंत्रालय संभाले सभी में उनके काम की सराहना की गई। कई राष्ट्रों के साथ भारत के बेहतर संबंधों को स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुषमा स्वराज ने तब किया था बड़ा ऐलान, सिर मुंडा कर सफेद साड़ी पहनूंगी और जमीन पर सोऊंगी

My heartfelt condolences to the family & loved ones of former EAM of India, Smt. Sushma Swaraj ji.



One of India’s most respected leaders, she showed remarkable dedication to serving her fellow citizens & took the Indo-French relationship to new heights.#SushmaSwaraj