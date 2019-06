पाकिस्तान के PM इमरान खान ने नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात, मिलकर काम करने की जताई इच्छा

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ( Imran Khan ) ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) से फोन पर बातचीत कर लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत की बधाई दी है। उन्होंने अपने पुराने वक्तव्य को दौहराते हुए मोदी से कहा कि पड़ोसी देश के साथ मिलकर आगे बढ़ने की उनकी नीति है, इसपर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने पुराने सुझाव को दौहराते हुए कहा इमरान खान से कहा कि हम संयुक्त रूप से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इमरान खान से फोन पर बातचीत करते हुए जोर देकर कहा कि क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर विश्वास और हिंसा से मुक्त वातावरण बनाना जरूरी था। बता दें कि विदेश मंत्रालय की ओर से इमरान खान और पीएम मोदी के बीच टेलीफोनीक बातचीत की जनकारी दी गई है।

MEA: PM Modi in his telephonic conversation with Pak PM Imran Khan stressed that creating trust and an environment free of violence and terrorism were essential for fostering cooperation for peace, progress and prosperity in the region. https://t.co/pZrZunmAs8