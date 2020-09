कोरोना महामारी से निपटने में Pakistan सफल! 6 महीने बाद पूरे देश में सभी शैक्षणिक संस्थान खुले

इस्लामाबाद। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और इस वायरस से कैसे बचा जाए इसके समाधान खोजने में शोधकर्ता व वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इन सबके बीच कई देशों ने कोरोना महामारी को काफी हद तक नियंत्रित करने में कामयाबी पाई है।

इन्ही देशों में से एक पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना महामारी ( Coronavirus In Pakistan ) का असर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। यही कारण है कि इमरान सरकार ने पूरे देश में बुधवार से तमाम शैक्षणिक संस्थानों को खोल ( All Educational Institutions Reopen In Pakistan ) दिया है। कोरोना की वजह से बीते 6 महीने से निजी और सरकारी दोनों तरह के सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, लेकिन अब बुधवार से कुछ दिशानिर्देश जारी करने के साथ सभी संस्थानों को खोल दिया गया है।

Coronavirus: पांच महीने के लॉकडाउन के बाद Pakistan में फिर खुले कॉलेज और यूनिवर्सिटी

सरकार ने अधिकारियों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के तमाम सुरक्षा उपायों को लागू करने और मानक संचालन प्रक्रिया को कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं।

3 लाख से अधिक लोग संक्रमित

पाकिस्तान के संघिए शिक्षा मंत्री शफ्कत महमूद ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों के बंद होने से सबसे अधिक नुकसान प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को उठाना पड़ा है। अब जब सभी शिक्षण संस्थान खुल गए हैं तो पहले दिन प्राथमिक स्कूलों में सबसे अधिक छात्र पहुंचे हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के तमाम पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद ही शैक्षणिक संस्थाओं को फिर से खोलने का फैसला सरकार ने किया है।

Coronavirus: पाकिस्तान में पांच माह बाद फिर से खोल दिए गए स्कूल और कॉलेज, विपक्ष का विरोध

शफ्कत महमूद ने कहा कि इससे पहले 15 सितंबर को प्रथम चरण के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं को खोला गया था। इसके बाद से तमाम शिक्षण संस्थानों में 1,71,436 कोरोना जांच किए गए। इनमें से महज एक फीसदी संक्रमित पाए गए। इन सभी आकंड़ों का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया गया है।

मालूम हो कि पाकिस्तान में अभी भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 747 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,12,263 हो गई है। इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,479 पहुंच गई है। देशभर में अभी 467 मरीजों की हालत गंभीर है और 2,96,881 लोग कोरोा से ठीक भी हो चुके हैं।