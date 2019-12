तेज रफ्तार में आ रही कार बेकाबू होकर पलटी, यु​वक की मौके पर ही हुई मौत

शहर की हैदर कॉलोनी में एक कार तेज गति पर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके ( One Killed in accident ) पर ही मौत हो गई। उसका शव बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अचानक हुए इस हादसे ( Car Accident In Pali ) के बाद इलाके में अफरा तफरा मच गई। ( Pali Crime News )