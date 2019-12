6 साल की मासूम से बलात्कार व हत्या के आरोपी के खिलाफ चालान पेश, कोर्ट में भारी पुलिस बल रहा तैनात

टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार व हत्या ( girl rape in Aligarh tonk ) के आरोपी दरिंदे Minor's Rape Accused ) के खिलाफ पुलिस ने वारदात के 23 दिन बाद विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो कोर्ट ) में चालान पेश किया है। ( case against 6 year old girl )