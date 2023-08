मेला देखने घर से निकला युवक, 9 दिन बाद जंगल में मिला शव, परिजनों ने थाने के बाहर दिया धरना

पालीPublished: Aug 30, 2023 08:14:12 pm Submitted by: Suresh Hemnani

मृतक के परिजन व समाज के लोगों को हत्या की आशंका

पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे मृतक के परिजन व भील समाज लोग

Dead Body of Young Man Found in Forest in Pali : पाली जिले के घाणेराव ग्राम पंचायत के गुडा भोपसिंह गांव के लापता नाथूलाल भील का नौ दिन पुराना शव उदयपुर जिले के सायरा मघा जंगल में मिला है। वह परशुराम महादेव मेला देखने का कहकर घर से निकला था। इसको लेकर परिजनों की ओर से देसूरी थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी।