पीएम मोदी ने पूर्व मंत्री मेघवाल से फोन पर की चर्चा

-पूर्वमंत्री अचलाराम मेघवाल [ Former minister Achalram Meghwal ] ने कोरोना दहशत [ Corona panic ] के दौरान उनकी व्यवस्थाओं ओर कुशल प्रबंधन से स्थितियां नियंत्रण में होने पर बधाई देते हुए आभार जताया

पाली/सादड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी [ PM Narendra Modi ] ने राजस्थान सरकार के पूर्व आयुर्वेद राज्यमंत्री अचलाराम मेघवाल [ Former Minister of State for Ayurveda Achalaram Meghwal ] से फोन पर कोरोना [ Corona Virus ] को लेकर चर्चा की। अपने सादड़ी स्थित आवास पर हुई बातचीत में मेघवाल ने कोरोना के रोकथाम के उनके प्रयासों को जमकर सराहा।

प्रधानमंत्री कार्यालय से मेघवाल को गुरुवार प्रात: सूचित किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात करेंगे। जिसके बाद प्रात: 10.30 बजे प्रधानमंत्री का कॉल आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघवालजी, मैंने फोन इसलिए लगाया कि जरा पुराने लोगों को याद कर लूं। उन्होंने कहा कि गुजरात से आपके क्षेत्र में लोग आते-जाते हैं। मेघवाल ने कहा कि पाली जिले में केवल दो ही रोगी थे। जो नेगेटिव हो गए। और स्थित नियंत्रण में हैं।

मेघवाल ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण में विश्व भर में आपका पहला नम्बर हैं। इसके लिए आपको बधाई देता हूं। बातचीत से गदगद मेघवाल ने आखिर में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने याद किया और हमारा खून बढ़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघवाल से एक मिनट तक बात की।